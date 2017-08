Citation de Claude Rich à propos de Dieu et de la messe

« Je ne suis pas un très bon chrétien. Je n’étudie pas beaucoup ma religion, mais je crois en l’amour de Dieu. De la même façon que l’on ne sait pas toujours pourquoi on aime une personne, j’aime Dieu. Je le fréquente tous les dimanches. »

« Lorsqu’il m’arrive de confier à quelqu’un mon intention d’aller à la messe le dimanche, et que mon interlocuteur me fait part de son étonnement, je lui dis que c’est moi qui suis étonné qu’il n’aille pas à l’église. »

Claude Rich (1929-2017), in Valeurs Actuelles, 2006

