Exclusif : la liste des eurodéputés à la solde du mondialiste Georges Soros

A propos du milliardaire apatride Georges Soros, agitateur mondialiste, voici un document particulièrement intéressant, publié par l’Open Society de Georges Soros et intitulé Reliable allies in the European Parliament (2014-2019), soit les alliés au Parlement Européen durant la mandature 2014-2019.

Ce fascicule contient les noms de 226 députés européens (sur 751) susceptibles d’être des alliés fiables de l’Open Society. Le document présente une fiche individuelle pour chacun d’eux (pays, groupe politique, commissions et délégations auxquelles ils participent, parcours professionnel, politique et militant, centres d’intérêts dans lesquels ils seraient susceptibles d’être utiles et coordonnées).

Le document se veut pratique et répertorie les députés par pays, mais aussi par commission et délégation étrangère, afin de mieux cibler les « alliés » de l’Open Society dans chaque lieu de pouvoir.

Voici la liste des eurodéputés français sur lesquels Georges Soros peut compter :

. Michèle ALLIOT-MARIE (notamment pour ses liens avec des dirigeants africains)

. Guillaume BALAS

. Alain CADEC (notamment pour son rôle au sein de la délégation du Parlement Européen auprès de la Russie)

. Jean-Marie CAVADA (signalé comme en perte d’influence)

. Karima DELLI (notamment pour les questions des Roms, du gender et LGBT)

. Marielle DE SARNEZ

. Sylvie GOULARD (notamment au niveau de la politique monétaire)

. Sylvie GUILLAUME (notamment sur les questions d’immigration, de lutte contre les populismes et de LGBT)

. Yannick JADOT

. Eva JOLY

. Alain LAMASSOURE

. Edouard MARTIN

. Elisabeth MORIN-CHARTIER (notamment sur le gender et les droits de l’homme)

. Younous OMARJEE

. Christine REVAULT d’ALLONNES BONNEFOY (notamment sur les questions de gender et d’immigration)

. Marie-Christine VERGIAT (notamment sur le gender et les droits des minorités)

Voici la liste des eurodéputés belges utiles à Georges Soros:

. Maria ARENA (notamment sur les questions de gender)

. Hugues BAYET (notamment sur les questions LGBT)

. Mark DEMESMAEKER (notamment sur les questions LGBT)

. Gérard DEPREZ (notamment sur les questions d’immigration)

. Philippe LAMBERTS

. Louis MICHEL

. Annemie NEYTS-UYTTEBROECK

. Claude ROLIN

. Marc TARABELLA (notamment sur les questions de gender)

. Kathleen VAN BREMPT

. Guy VERHOFSTADT

Voici aussi la liste des 13 eurodéputés de l’Est identifiés comme des alliés éprouvés par l’Open Society au sein du Groupe Visegrad :

Proven or likely Open Society’s allies in the Visegrád Group countries in the European Parliament (2014–2019)

Martina DLABAJOVÁ (République Tchèque ; groupe ALDE ; libéral)

Jiří MAŠTÁLKA (République Tchèque ; groupe GUE/NGL ; gauche radicale)

Tamás MESZERICS (Hongrie ; membre du LMP, groupe Verts/ALE au Parlement Européen)

Péter NIEDERMÜLLER (Hongrie ; Coalition Démocratique, groupe socialiste au PE)

Monika FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ (Slovaquie ; membre du SMER, groupe socialiste au PE)

Monika SMOLKOVÁ (Slovaquie ; membre du SMER, groupe socialiste au PE)

Boris ZALA (Slovaquie ; membre du SMER, groupe socialiste au PE)

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG (Pologne ; groupe socialiste au PE)

Andrzej GRZYB (Pologne ; groupe PPE chrétien-démocrate au PE)

Danuta JAZŁOWIECKA (Pologne ; groupe PPE chrétien-démocrate au PE)

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ (Pologne ; groupe PPE chrétien-démocrate au PE)

Bogusław LIBERADZKI (Pologne ; groupe socialiste au PE)

Róża THUN UND HOHENSTEIN (Pologne ; groupe PPE chrétien-démocrate au PE)

Etrangement, des députés du SMER slovaque, le parti du Premier Ministre Robert Fico, figurent dans cette liste. Or, Robert Fico fait partie des dirigeants européens qui ont le plus durement condamné la politique migratoire de l’Union Européenne, la qualifiant de « suicide rituel« .

Pourtant ses députés européens sont considérés comme des alliés pour l’Open Society. Leurs votes au Parlement Européen au sujet de l’intégration des migrants sur le marché du travail surprend, avec trois votes favorables et une abstention.

On note aussi que l’Open Society Foundations est particulièrement active en Hongrie contre le gouvernement de Viktor Orbán. Les documents révélés montrent que de nombreux sites d’informations hongrois ont reçu un soutien financier de l’Open Society, notamment le blog 444.hu, qui a reçu la coquette somme de 49.500 dollars US.

Un clip vidéo explique comment l’Open Society fait usage des drones pour donner plus d’impact aux mobilisations contre la politique de Viktor Orbán.