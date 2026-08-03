Hommage du Professeur Franck Bouscau au Maréchal Pétain, à l’Île d’Yeu, à l’occasion du 75ème anniversaire de sa mort.

dans

Politique

par 3 août 2026

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Professeur Franck Bouscau – Hommage au Maréchal Pétain (23/07/2026 – île d’Yeu).

Tous les Présidents de la république – de Charles De Gaulle à François Mitterrand – ont tenu, le 11 novembre de chaque année, à fleurir la tombe du Maréchal Philippe Pétain.

Découvrez le discours prononcé par le professeur Franck Bouscau le 23 juillet 2026 à l’Île d’Yeu, sur la tombe du maréchal Pétain, à l’occasion du 75ème anniversaire de la mort du chef de l’État français.

Le Professeur Franck Bouscau, Président de l’Association Sainte Geneviève Paris, souligne que le maréchal a joué un rôle décisif pour le salut de la France à plusieurs reprises, et pas seulement lors de la bataille de Verdun en 1916.

Il appelle à corriger l’injustice commise envers le maréchal par une réhabilitation totale, ainsi qu’à s’inspirer du redressement national qu’il avait commencé malgré les lourdes contraintes de l’Occupation.

François Marceron

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