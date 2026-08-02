Trente-troisième Chapitre Général de l’Ordre des Chevaliers de Notre-Dame.

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Opportune, importune !

Du 24 au 26 juillet 2026, les frères de l’Ordre des Chevaliers de Notre-Dame – Observance des Saints Cœurs de Jésus et Marie – se sont réunis pour leur 33ème Chapitre général.

Trois jours de prière, de formation, de fraternité et d’engagement.

Messes, offices, oraison, rosaires de méditation chevaleresque, activités physiques et renouvellement des donatures ont rythmé ce Chapitre.

Les conférences ont porté sur les vertus sociales selon saint Thomas d’Aquin et sur la situation actuelle de l’Église.

Le samedi matin a été marqué par les activités sportives et martiales.

L’après-midi, consacré à la formation au secourisme civil.

Après la messe dominicale a eu lieu le renouvellement de la consécration de l’Ordre à Notre-Dame, au pied de l’Autel.

Prier. Se former. Servir dans la Cité.

La Chevalerie chrétienne n’est ni un souvenir médiéval, ni une fantaisie romantique, ni un titre honorifique.

Elle est une discipline de vie, un état, au service du Christ Roi.

Vivat Christus Rex !

Vivat Domina Nostra !

Les Chevaliers de Notre-Dame

Renseignements sur l’ordre des chevaliers de Notre-Dame – Observance des Saints Cœurs de Jésus et de Marie :

– Pour contacter l’Ordre des Chevaliers de Notre-Dame : msanctaemariae@gmail.com

– La chaîne de La Nouvelle chevalerie : https://odysee.com/@lanouvellechevalerie:c

Fabien Laurent