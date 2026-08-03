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Volodymyr Olexandrovytch Zelensky,

un humoriste devenu tueur en série…

Il était 19 H 55 ce samedi 1er août quand une femme s’est présentée à l’entrée d’un restaurant chic de la place Koudrinskaïa près du centre de Moscou où avait lieu un banquet d’anniversaire.

C’était précisément l’anniversaire d’un gradé de l’armée à qui était destinée la bombe dont la femme était porteuse.

Les agents de sécurité ont bloqué la femme à l’entrée, et c’est en la fouillant que le cadeau piégé a explosé.

Évidemment, beaucoup se demandent comment l’Ukraine (puisque c’est elle qui est soupçonnée) a pu avoir des renseignements aussi précis.

Malgré les trois morts, la personne visée est indemne.

En Russie, beaucoup se demandent comment tout cela est possible surtout avec les restrictions des libertés imposées aux citoyens en général, et aux étrangers en particulier.

Je vous rappelle qu’il n’est désormais plus possible à un étranger de disposer d’une carte téléphonique sans enregistrer ses données biométriques via des procédures complexes.

Je rappelle également que les organes de presse occidentale sont pour la plupart censurés.

Même chose pour les plateformes de réseaux sociaux : plus de X, plus de WhatsApp, plus de Telegram, sans parler de Facebook ou LinkedIn.

Avec ce qui s’est passé samedi soir, on est tenté de douter de l’efficacité de toutes ces mesures.

Cela dit, il y a autre chose : on attend avec impatience les condamnations des médias occidentaux.

BFM, LCI et consort font montre d’une pudeur de jeune fille lorsque leurs amis ukrainiens s’attaquent à des structures civiles.

On ne compte plus, par exemple, le nombre d’entrepôts commerciaux frappés par des drones ces dernières semaines.

Que ce soit dans le cas de Daria Douguina (fille de l’idéologue ultranationaliste Alexandre Douguine), Maxime Fomine (blogueur militaire russe) ou Igor Kirillov (commandant des troupes de défense radiologique, chimique et biologique des forces armées russes), le mode opératoire pour les éliminer relève du terrorisme.

Toutefois, il semble qu’il y ait, pour les occidentaux, un terrorisme « acceptable ».

Jamais à Paris, Londres ou Berlin, on n’a dénoncé le site « Mirotvorets » (1) qui fait la liste des pro-russes à éliminer.

Il colle une véritable cible dans le dos de plusieurs personnalités russes, pro-russes ou supposées telles dont certaines ont été tuées.

Souhaitons en tout cas que ce énième attentat ne serve pas de prétexte à de nouvelles limitations des libertés.

Ce dernier attentat en date pèsera certainement son poids lorsqu’il faudra faire accepter à la population une nouvelle mobilisation à laquelle beaucoup s’attendent après les élections législatives prévues pour l’automne.

Comme on le voit, rien de réjouissant en perspective.

Jacques Frantz

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(1) Mirotvorets est un site Web ukrainien basé à Kiev qui publie une liste courante, et parfois des informations personnelles, de personnes considérées par les auteurs comme des « ennemis de l’Ukraine » ou « dont les actions présentent des signes de crimes contre la sécurité nationale de l’Ukraine, la paix, la sécurité humaine et le droit international ». Le site Web est lancé en décembre 2014 par l’homme politique et militant ukrainien Heorhiy Touka qui a des liens étroits avec le Service de sécurité d’Ukraine et le ministère de l’Intérieur. La publication d’informations personnelles sur le site est fortement critiquée notamment du fait du danger encouru par les personnalités présentes sur la liste, plusieurs ayant été assassinées.