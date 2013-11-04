Bonnets Rouges et grosse « quenelle » : Valls se fait du souci !

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Les « Bonnets Rouges » étaient 30.000 à Quimper ce samedi. Impressionnant rassemblement qui provoque l’inquiétude au ministère de l’Intérieur. Le bilan des rapports des services de police augure des moments difficiles et des sueurs froides pour quelques conseillers de l’Elysée. Car ce que tous les observateurs ont bien compris, c’est la jonction qui s’est produite ce samedi entre agriculteurs, pêcheurs, mécontents sociaux, opposants à la loi Taubira, militants de la droite nationale et autres catholiques tradis. Si ce qui s’est produit à Quimper se reproduisait ailleurs, si cette jonction des opposants à François Hollande et à son gouvernement s’étendait à d’autres villes, Manuel Valls pourrait avoir quelques gros soucis !

En attendant, une photo circule sur les réseaux sociaux : trois Bonnets Rouges en position « quenelle » !