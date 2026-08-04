La « nouvelle France » en marche : analyse des grandes marques suivant leur positionnement face au halal.

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Un homme informé vaut mieux que deux aveugles wokistes…

Personne ne peut ignorer que de grandes marques de distribution, comme de restauration rapide, commencent à tenir compte du facteur religieux de certains quartiers pour proposer exclusivement, ou en partie, des produits halals (1).

Même si le facteur démographique a toujours été pris en compte dans la politique commerciale de certaines enseignes, il semble que la pression locale due à l’évolution de la population musulmane et à ses habitudes de consommation influence de plus en plus les stratégies commerciales.

Le site mafrance.app a analysé quatre grands secteurs touchés, plus ou moins, par ce phénomène.

Ci-dessous les résultats de 53 enseignes répertoriées :

– en vert, pas de halal proposé : 9 enseignes ;

– en jaune, du halal proposé parmi d’autres produits : 35 enseignes ;

– en rouge, du halal exclusivement : 9 enseignes.

La grande distribution – 16 enseignes

La restauration – 20 enseignes

L’alimentation – 13 enseignes

Les cosmétiques – 4 enseignes

Il est de plus en plus évident que les entreprises et les partis politiques réagissent tous deux à des évolutions de la société, même si leurs objectifs sont différents :

– les entreprises cherchent à répondre à une demande de marché afin d’augmenter leurs ventes ;

– les partis cherchent à convaincre des électeurs afin d’obtenir leurs suffrages et ceci n’est pas l’apanage exclusif de LFI.

Consumérisme, déchristianisation, immigration incontrôlée : trois phénomènes concomitants qui devraient tous nous alerter et, aussi, choisir de se faire halaliser ou pas…

Paul DEROGIS

(1) Le « Halal » garantit le respect des normes islamiques. En France, des organismes comme AVS ou Achahada délivrent cette certification. CommerceHalal.fr exige même l’affichage du certificateur par ses professionnels. Il ne concerne pas seulement l’alimentaire, il inclut aussi les cosmétiques, la finance, le tourisme, l’habillement, etc., etc.