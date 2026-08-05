Vous avez déjà manqué quelques histoires du mois d’août avec Aurélie Kervizic ! Mais il n’est pas trop tard…

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Nous voilà déjà au milieu des grandes vacances !
Les lecteurs de « Mon Petit livre de l’été pour le mois d’août » auront bien saisi que Dieu est partout et que Voltaire s’en est retourné tout contrit, devant la réplique de ce jeune garçon ! Ils auront déjà écouté les belles histoires du début du mois : Dieu et le coiffeur – Viens Jésus viens, quand Jésus est interdit – Saint Stanislas, et son témoin pas comme les autres… nous sommes le 5 août, c’est Notre-Dame des Neiges ! Mais demain quelle surprise nous réserve Aurélie Kervizic ?
Vous n’avez pas encore votre livre pour ce mois de vacances ? Vite ! Ne manquez plus les belles histoires si joliment illustrées par Aurélie Kervizic !
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Retrouvez chaque petit livre pour les mois de l’année ! MES PETITS LIVRES
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