Ceuta : des évêques espagnols parlent d’« invasion » et de « test »

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« Invasion »

Le président de la Conférence épiscopale espagnole (CEE), Monseigneur Luis Argüello , a décrit l’arrivée massive de migrants à Ceuta comme une « invasion » et un « test », et a averti que « la démographie est une arme », dans une déclaration qui rejoint les voix d’autres évêques espagnols qui dénoncent l’utilisation des personnes comme instrument de pression politique dans la crise que connaît la ville de Ceuta depuis vendredi dernier.

Qui est en mesure de dire combien de dizaines de milliers d’immigrés ont déjà traversé illégalement la frontière à la nage depuis le Maroc en contournant la digue de Tarajal ? Le compteur évolue à toute vitesse même si on tente de nous rassurer en affirmant que beaucoup seraient retournés au Maroc. Des hordes errent par milliers dans les rues de la ville.

Biopolitique, démographie et « nouvelle marche verte »

Dans un message diffusé sur X le dimanche 2 août, l’archevêque de Valladolid a affirmé que « la biopolitique est au cœur du pouvoir mondial actuel » et que « la vie est manipulée, et les individus, leurs rêves, leur faim, leur sexualité et leurs données sont utilisés à des fins lucratives et de pouvoir ». « Les migrations font partie intégrante de cette stratégie. L’invasion de Ceuta est un test. La démographie est une arme », a martelé le prélat.

L’archevêque d’Oviedo, Monseigneur Jesús Sanz Montes , a exprimé des sentiments similaires sur le même réseau social, décrivant la situation comme une « avalanche incompréhensible de jeunes gens qui, accompagnés par quelques sonneries de clairon, franchissent par milliers la frontière de Ceuta en criant leur joie ». Mgr Sanz Montes l’a comparée à une « nouvelle Marche verte face à l’extrême faiblesse d’un gouvernement compromis », faisant allusion à la marche de 1975 organisée par le Maroc au Sahara occidental, et a décrit ceux qui traversent la frontière comme des conquérants « sans armes ni stratégie ».

L’archevêque de Tanger, Mgr Emilio Rocha Grande , a averti que chaque fois qu’un jeune parvient à atteindre l’Espagne, c’est vécu comme « une fête familiale ».

« Il ne s’agit pas d’une crise migratoire ordinaire. »

L’évêque de Sant Feliu de Llobregat, Monseigneur Xabier Gómez, dominicain et responsable des migrations et des affaires interculturelles à la Conférence épiscopale de Tarracon , considère que « nous ne sommes pas confrontés à une crise migratoire ordinaire » et rappelle que les habitants de Ceuta « ont le droit de vivre en sécurité, sans crainte, et dans la paix ».

Le processus de régularisation massive des immigrés mené en Espagne, a été cité par près de 22 pays de l’Union européenne comme la cause d’une crise migratoire sans précédent.

Procession à Notre-Dame d’Afrique

Malgré la situation, les habitants de Ceuta ont l’intention de descendre dans les rues ce mercredi pour célébrer leur sainte patronne, Notre-Dame d’Afrique, fêtée chaque année le 5 août. Les troubles dans la ville ont menacé les célébrations, et la partie festive des festivités a été annulée. Cependant, la procession devrait bien avoir lieu. Notre-Dame d’Afrique est « Mère et Sainte Patronne de la ville depuis 1418 ».

Joaquim De Alburquerque