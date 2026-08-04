Ceuta : surtout ne rien montrer, par Jacques Frantz

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Dénoncer le mensonge, dire la vérité sera considéré comme de la désinformation d’extrême-droite voire de l’ingérence russe.

À l’issue de la réunion des ministres de l’Intérieur de l’Union prétendument européenne, le ministre et frère Laurent Nuñez a déclaré en substance qu’il ne fallait pas montrer les images des hordes de migrants forçant la frontière espagnole et partant la frontière de l’Union européenne.

Même chose sur la radio publique espagnole où les événements actuels font craindre une résurgence de l’extrême-droite.

On croit rêver. Il est en train de se passer ce que l’extrême-droite dit qu’il va se passer depuis 40 ans et ces pervers voudraient le cacher.

Ce qui se passe aujourd’hui, Jean-Marie Le Pen l’a dénoncé pendant un demi-siècle et aujourd’hui il faudrait se taire ?

Et certains osent encore prétendre que nous ne sommes pas en dictature ?

La vérité est simple : le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé le mois dernier la régularisation de 500 000 clandestins.

Mensonge ! C’est au bas mot un million qui bénéficieront du coup de baguette magique qui en fera des résidents légaux, autorisés à rester, à s’installer où bon leur semble dans l’UE et à profiter des prestations d’un système social déjà exsangue.

Mensonge également des médias français (médias Bolloré compris) qui laissent entendre que presque tous les clandestins sont rentrés chez eux.

À en croire le vice-président de la communauté de Ceuta Alejandro Ramirez qui s’exprimait sur « Radio Nacional de España » ce lundi 3 août, il reste plus de 6 000 personnes dont 800 mineurs non accompagnés.

Et soyez-en certains, ceux-là, mineurs vrais ou faux, resteront en Europe.

À l’instar de ses homologues européens, le régime de Macron a bien l’intention de mentir sans arrêt durant toute la campagne présidentielle et au-delà.

Dénoncer le mensonge, dire la vérité sera considéré comme de la désinformation d’extrême-droite voire (pourquoi se gêner), de l’ingérence russe.

Vous commencez à comprendre pourquoi on veut que vous vous identifiez sur Internet ?

Jacques Frantz

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