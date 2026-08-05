Non, Monsieur Lavagnat, Mgr Lefebvre n’était pas un schismatique : réponse à une vidéo à charge

MPI a besoin de votre aide ! Notre besoin s’élève à 100 000 € pour 2026 31 % 31 112 € récoltés 68 888 € manquants Chers amis, AIDEZ-NOUS ! Paiement 100 % sécurisé par Stripe · au 5 août 2026

Matthieu Lavagnat vient de mettre en ligne une vidéo consacrée à Mgr Lefebvre. L’exercice a ses mérites : il reconnaît volontiers les qualités missionnaires de l’archevêque, sa douceur, son zèle apostolique, sa fidélité au sacrifice de la messe. Mais le verdict tombe sans appel : les paroles de Mgr Lefebvre seraient « objectivement schismatiques », il aurait nié « l’indéfectibilité de l’Église », et la seule voie « intellectuellement tenable » pour un jeune catholique attiré par la tradition serait de fuir la Fraternité Saint-Pie X au profit des communautés Ecclesia Dei. Nous devons à la vérité, et à la mémoire de l’archevêque d’apporter une réponse. Deux erreurs factuelles méritent d’abord d’être rectifiées, avant que nous n’abordions le fond théologique.

Une erreur de fait : la fameuse « signature » des actes du Concile

M. Lavagnat affirme que Mgr Lefebvre aurait « signé les documents du concile » et « voté positivement en faveur de nombreux documents », jusqu’à quatorze sur seize, preuve selon lui d’une adhésion personnelle qui rendrait sa rupture ultérieure incohérente. C’est aller vite en besogne.

Il est exact que le nom de Mgr Lefebvre figure au bas de plusieurs feuillets conservés dans les Acta Synodalia et aux archives du Vatican. Mais Mgr Lefebvre lui-même s’est expliqué sur la portée de ce geste, notamment dans un entretien accordé à la revue The Angelus : cette feuille de signatures n’était, selon ses propres mots, qu’une « grande feuille… passée de main en main entre les pères du Concile », sur laquelle chacun apposait son nom, et qui « n’avait aucun sens d’un vote pour ou contre », mais signifiait simplement la présence de l’évêque à la séance où l’on procédait au vote de plusieurs documents à la fois. Autrement dit, la signature attestait un fait matériel — la présence à l’assemblée — et non un jugement doctrinal personnel sur le contenu du texte. C’est bien pourquoi Mgr Lefebvre a pu, dans le même temps, voter non placet de façon constante et répétée sur les schémas successifs de Dignitatis Humanae, sans jamais recourir au placet iuxta modum qui aurait signifié une approbation conditionnelle. On chercherait en vain la cohérence d’un homme qui aurait « voté positivement » un texte qu’il n’a cessé de combattre en séance, schéma après schéma, jusqu’au bout.

Certes, cette explication a été contestée en son temps par le père Vincenzo Carbone, archiviste du Concile, qui objectait que les votes eux-mêmes étaient anonymes et que la procédure de signature ne prévoyait pas ce genre de procuration collective. Le débat historique n’est donc pas clos et mérite d’être traité avec prudence plutôt qu’avec l’assurance qu’affiche M. Lavagnat. Mais présenter la chose comme un fait acquis et univoque — « il a signé, donc il a personnellement approuvé » — relève de la simplification polémique, pas de l’histoire. Un lecteur sérieux doit au moins connaître les deux termes du débat avant de trancher.

Une crise de l’Église qui n’a rien d’un souvenir

Second point, plus grave encore : toute la vidéo de M. Lavagnat repose sur l’idée implicite que la crise qui a justifié le combat de Mgr Lefebvre appartiendrait au passé — les « années 70-80 », dit-il, une époque que « nous n’avons pas vécue ». Le sous-entendu est clair : le problème doctrinal et liturgique aurait été en grande partie résorbé depuis, de sorte que la rupture de 1988 n’aurait plus de justification actuelle, et que le seul avenir raisonnable pour un traditionaliste serait la pleine réintégration canonique dans les structures issues du Concile.

C’est là une lecture optimiste que dément chaque semaine l’actualité. Il suffit de suivre MPI pour mesurer que la crise ne s’est pas éteinte : elle s’est au contraire approfondie et généralisée, touchant désormais jusqu’aux structures mêmes qui prétendaient offrir une « troisième voie » entre Rome et Écône. La désertion des séminaires diocésains, les délires doctrinaux au plus haut niveau du magistère post-conciliaire (Pachamama, communion au divorcés remariés, bénédiction des paires homosexuelles etc…), les pressions administratives croissantes contre la liturgie traditionnelle — y compris contre les communautés Ecclesia Dei que M. Lavagnat recommande comme refuge sûr — tout cela dessine une trajectoire inverse de celle qu’il décrit. Loin d’être une parenthèse refermée, la crise que dénonçait Mgr Lefebvre s’est installée dans la durée. Fonder un jugement sur l’action de Mgr Lefebvre sur l’idée que « c’était il y a longtemps et c’est réglé » revient à nier la réalité de la crise de l’Eglise et enlève donc tout crédit aux conclusions que l’on peut en tirer.

Sur le fond : schisme, indéfectibilité, nouvelle messe

Ces deux rectifications posées, venons-en aux griefs doctrinaux, qui sont la vraie cible de la vidéo.

M. Lavagnat cite abondamment les formules les plus dures de Mgr Lefebvre — « église conciliaire », « contre-église », interrogations sur la catholicité de Jean-Paul II — pour en conclure qu’elles nient l’indéfectibilité de l’Église et sont « objectivement schismatiques ». Il faut ici distinguer deux choses que le raisonnement de M. Lavagnat confond : critiquer sévèrement, jusqu’à la dureté du vocabulaire, une orientation pastorale et doctrinale qu’on juge dévastatrice, ce n’est pas nier l’indéfectibilité de l’Église catholique elle-même. Mgr Lefebvre n’a jamais enseigné que l’Église catholique, une, sainte et apostolique, avait disparu ou pouvait disparaître ; il a dénoncé une tendance, un esprit, une orientation pastorale et doctrinale qu’il nommait avec justesse « église conciliaire », ne faisant que constater la réalité d’une sorte de sangsue habitant les structures de l’Eglise catholique pour mieux la détruire. D’ailleurs il convient de rappeler que cette expression « Eglise conciliaire » a été popularisée notamment par Mgr Benelli, prélat ouvertement libéral et proche de Paul VI.

Sur la nouvelle messe, de même, la position de la FSSPX — que M. Lavagnat cite via l’abbé Lacoste — n’est pas de dire que le rite de Paul VI serait systématiquement invalide, mais qu’il est appauvri, ambigu dans beaucoup de ses formulations à un tel point qu’il se rapproche d’avantage de l’hérésie protestant que de la théologie catholique, et qu’il a ouvert la porte, dans son application concrète, à des dérives considérables. Faut-il rappeler d’ailleurs que le nouveau rite a été « construit » en collaboration avec des protestants ? A un tel point, que cette liturgie n’exprimant pas de façon évidente la réalité du saint Sacrifice, elle peut parfois être invalide : la crise liturgique dénoncée en 1970 est toujours devant nous. Une telle défaillance intrinsèque fait de cette liturgie néo-protestante, un acte intrinsèquement illégitime.

Quant aux ordinations de 1988, la Fraternité n’a jamais prétendu qu’elles s’inscrivaient dans l’exercice normal de la discipline canonique. Mgr Lefebvre lui-même les a justifiées comme un acte de nécessité, un « état de nécessité » comparable à celui qu’invoque la théologie morale classique lorsque la survie même de la transmission sacerdotale traditionnelle était en jeu. On peut discuter de ce raisonnement, mais le réduire à une pure et simple usurpation ambitieuse, comme le fait M. Lavagnat, c’est ignorer les motifs pastoraux et doctrinaux graves qu’invoquait l’archevêque.

Conclusion

Le portrait dressé par M. Lavagnat, où l’on convoque de grandes qualités missionnaires pour mieux enfermer, à la fin, l’archevêque dans le seul reproche de schisme, repose sur des raccourcis historiques — la « signature » du Concile — et sur une lecture datée d’une crise qui, loin de s’être éteinte, continue de ronger l’Église jusque dans les structures mêmes qu’on nous présente comme la solution.

La crise de l’Eglise continue, de façon toujours plus accrue, et les sacres de 2026 ne sont que la continuation de l’opération survie posée avec courage par Mgr Lefebvre en 1988. Et je ne doute pas que ce grand archevêche sera un jour porté sur les autels, tant il a, à l’évidence, été héroïque dans les vertus.

Xavier Celtillos